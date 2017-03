Incêndio atinge padaria na zona leste de São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atinge na manhã desta quinta-feira, 2, uma padaria localizada na Avenida Celso Garcia, no Tatuapé, bairro da zona leste de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 12 viaturas estavam no local por volta das 9h30 para prestar atendimento.

Ainda não há informações sobre possíveis vítimas. A corporação informa que há muito fogo e fumaça no estabelecimento. O atendimento à ocorrência foi iniciado às 9h. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) organizou bloqueios entre as avenidas Celso Garcia e a Rua Tuiti. Ainda não há informações sobre os motivos do incêndio na confeitaria.

