Incêndio atinge novamente a favela de Paraisópolis, na zona sul de SP

Pelo menos 20 barracos são atingidos por um incêndio na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 10. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 17 viaturas estavam no local para prestar atendimento. Ainda não há informações sobre vítimas. O incêndio, que ocorre nas proximidades da Avenida Giovanni Gronchi, começou às 10h21. O Corpo de Bombeiros informa que as causas ainda vão ser investigadas.

Outros ocorrências

Há menos de duas semanas, em 1º de março, a comunidade foi vítima de um incêndio que destruiu ao menos 50 casas. Em 14 de maio de ano passado, o fogo também atingiu 100 barracos. Na época, uma área total de 1 mil metros quadrados foi afetada pelas chamas.P

