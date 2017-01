Incêndio atinge loja e interdita quarteirão no centro de Campinas

Um incêndio atingiu uma loja de autopeças e ameaçava se espalhar para imóveis vizinhos, no início da tarde desta quinta-feira, 26, na região central de Campinas, no interior de São Paulo. As chamas se propagaram rapidamente, e o fogo ganhou grandes proporções.

Na Avenida Benjamin Constant, uma das principais da região central, onde fica a loja Doidão, todo o quarteirão foi interditado para o combate às chamas. Cinco caminhões-pipa e viaturas do Corpo de Bombeiros foram ao local para combater as chamas.

Até as 13 horas, não se sabiam as causas do incêndio, que teve início no interior da loja e se espalhou pelo imóvel. Assim que o fogo começou, os funcionários abandonaram o prédio. As chamas atingiram material inflamável e se alastraram rapidamente.

Em razão do risco de o fogo se espalhar, as ruas foram interditadas, e curiosos, mantidos à distância. A chuva fraca não ajudava a conter as chamas. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi deslocada para o local, mas a informação era de que não havia vítimas.

Veja Também

Comentários