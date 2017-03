Incêndio atinge galpão na zona norte de SP

Um incêndio de grandes proporções atinge um galpão na Avenida Imirim, na Cachoeirinha, bairro da zona norte de São Paulo, no início da tarde desta segunda-feira, 20.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três viaturas foram encaminhadas ao local. Ainda não há informações de vítimas, mas o incêndio preocupa porque há muitas casas nas proximidades - algumas foram atingidas por focos do incêndio. As causas do ocorrência também serão investigadas.

A Avenida Imirim permanecia interditada nos dois sentidos. Por volta das 12h30, os bombeiros ainda combatiam as chamas no local.

