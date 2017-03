O Corpo de Bombeiros combate desde as 12h de hoje (20) um incêndio em galpão no bairro Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. No local, na Avenida Imirim, 3764, funciona uma loja de móveis. Não há vítimas.

Inicialmente, três carros foram enviados para a rua, mas, pela proporção do fogo, o trabalho foi intensificado, com 24 viaturas. A Companhia de Engenharia de Tráfego interditou a rua e pede que motoristas evitem a região.

Veja Também

Comentários