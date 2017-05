Incêndio atinge galpão de materiais recicláveis em Guarulhos, na Grande SP

Um incêndio atinge o depósito de uma empresa de materiais recicláveis na Vila Rio de Janeiro, na região central de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 17. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros às 6h12 e dez viaturas foram deslocadas para tentar controlar o fogo no local.

O galpão fica localizado na Avenida Salgado Filho, 2576, próximo à Avenida Nova América, em uma área residencial de Guarulhos. Não há registro de vítimas e nem de outras construções atingidas pelas chamas, segundo os bombeiros. A fumaça preta e chamas altas podiam ser vistas da Rodovia Presidente Dutra por volta das 7h, no acesso à capital, enquanto as equipes trabalham no local do incêndio.

Veja Também

Comentários