Incêndio atinge favela na zona oeste de São Paulo

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h40 desta sexta-feira, 28, para combater um incêndio em uma favela na Avenida Valdemar Roberto, região do Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo.

Onze viaturas foram deslocadas para a Avenida Waldemar Roberto, na altura do número 1229, próximo à Avenida Escola Politécnica. Segundo os Bombeiros, o fogo foi extinto por volta das 6h30 da manhã. Seis barracos foram atingidos.

Ainda não há informações sobre possíveis vítimas no local ou sobre as causas do incêndio.

Veja Também

Comentários