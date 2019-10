Incêndio atinge castelo histórico no Japão

Um incêndio que começou na madrugada de hoje (31) no histórico Castelo de Shuri, em Okinawa, no Japão, destruiu o salão principal e outras estruturas do monumento, patrimônio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), anunciaram as autoridades.

O alerta de incêndio foi dado às 2h40 (17h40 de quarta-feira, em Lisboa) e o combate às chamas ainda mobiliza várias equipes.

O fogo, que teve início no salão principal, Seiden, já consumiu 4.200 metros quadrados do complexo, de acordo com a emissora NHK.

Não há, até o momento, registro de feridos, mas 30 pessoas foram retiradas das suas casas e transferidas para locais mais seguros, disse o porta-voz da polícia de Okinawa, Ryo Kochi. As causas do incêndio estão sendo apuradas apuradas.

Além do salão principal, as chamas já consumiram o salão norte (Hokuden) e uma terceira estrutura, Nanden, está quase destruída.

O castelo é um símbolo da herança cultural de Okinawa desde a época do Reino de Ryukyu, que se estendeu por cerca de 450 anos, de 1429 até 1879, quando a ilha foi anexada pelo Japão.

O monumento é também um símbolo da luta e do esforço de Okinawa para se recuperar da Segunda Guerra Mundial. O palácio foi destruído durante a Batalha de Okinawa, em 1945, mas foi amplamente restaurado em 1992 e abriu depois como um parque nacional.

Em 2000, a Unesco declarou o castelo como Património Mundial da Humanidade.

*Emissora pública de televisão de Portugal