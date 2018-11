Incêndio atinge barracos na Penha, zona leste de SP

Um incêndio atingiu barracos de uma comunidade na Penha, bairro da zona leste da capital paulista. As chamas começaram por volta das 6 horas desta sexta-feira, 30, e atingiram cerca de 20 barracos da Rua Alfredo Franco, que fica próxima ao viaduto Alberto Badra. De acordo com Marcos Palumbo, porta voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, a provável causa do incêndio foi um curto circuito. Por volta das 8h20, 32 bombeiros trabalhavam no rescaldo do incêndio. Não há informação sobre vítimas.