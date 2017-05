Um incêndio atingiu um barracão de escola de samba na Avenida Otto Baumgart, número 100, na Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada no início da manhã, mas o fogo já está controlado. Mesmo assim, motoristas devem evitar a região. As causas do incêndio serão investigadas.

Veja Também

Comentários