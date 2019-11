Incêndio atinge área administrativa de hospital da zona norte do Rio

Um incêndio atingiu uma área administrativa no sétimo andar do Hospital Balbino, em Olaria (zona norte do Rio), na tarde deste domingo, 3. Segundo os bombeiros e a assessoria do hospital, ninguém se feriu, mas pacientes foram retirados do prédio e ficaram em colchões na calçada até a situação ser controlada, no fim da tarde. Depois eles voltaram ao prédio e retomaram a rotina de atendimento, segundo a assessoria do hospital.

Nota divulgada pela unidade de saúde informou que um foco de incêndio foi constatado às 14h48 no sistema de ar condicionado da área de informática e call center, situada no sétimo andar do hospital.

Naquele momento havia 92 pacientes no prédio, e eles e seus acompanhantes "foram retirados dos andares e realocados em outros setores, no térreo do hospital, conforme o plano de segurança", segundo informa a nota do hospital. Vários pacientes foram mantidos na calçada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h56 e agentes do quartel de Ramos foram ao local, mas a própria brigada de incêndio do Balbino conseguiu controlar o foco do incêndio, além de realizar a retirada dos pacientes e acompanhantes, disse o hospital. "Não houve paciente ferido nem transferência de paciente para outros hospitais", informou.

"Os pacientes continuam em atendimento de suas patologias e já estão retornando à internação para continuação do seu tratamento de origem no próprio hospital", informou a unidade de saúde, por volta das 17h15.

No início da noite de 12 de setembro, um incêndio atingiu o Hospital Badim, no Maracanã (zona norte), e 19 pessoas morreram.