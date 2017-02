Incêndio atinge Alerj e discussão sobre privatização da Cedae é adiada

Um princípio de incêndio atingiu a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) na manhã de hoje (13). O fogo afetou a sala de imprensa e o plenário da Casa, que ficaram tomados de fumaça. De acordo com a assessoria de imprensa da Alerj, o Palácio Tiradentes, onde funciona a Alerjj, foi evacuado e bombeiros estão analisando as causas do incêndio.

Até o momento, não há informações sobre feridos. Por causa do incidente, a reunião do Colégio de Líderes que discutiria a privatização da Cedae, a companhia estadual de abastecimento de água e tratamento de esgotos, marcada para hoje, às 14h, foi transferida para amanhã (14), às 13h.

