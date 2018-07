Um incêndio atinge a região do Pico do Jaraguá, na zona norte de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 16. O fogo teve início às 7h06 próximo à Estrada do Jaraguá e ao trecho oeste do Rodoanel, em uma região afastada. O pico é conhecido por ser o ponto mais alto da região metropolitana.

O combate às chamas é feito com três viaturas do Corpo de Bombeiros. Em função da dificuldade de acesso, o trabalho é feito com o auxílio de um helicóptero Águia da Polícia Militar.

Segundo os bombeiros, o fogo atinge vegetação, e não uma área com imóveis.

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente informa que, segundo o gestor do Parque Estadual do Jaraguá, as chamas não devem atingir o local.