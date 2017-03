Um incêndio de grandes proporções atinge a favela de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 1º, com a destruição de ao menos 20 casas, segundo informação do Corpo de Bombeiros.

A corporação combate as chamas com 22 equipes e o fogo não estava controlado até as 14h50. O incêndio começou pouco após as 13h30.

Uma pessoa foi socorrida por inalação de fumaça, mas não há informações sobre seu estado de saúde

