Incêndio atinge a catedral de Notre Dame em Paris

Um incêndio atingiu a Catedral de Notre Dame, no centro de Paris, na França, na tarde desta segunda-feira, 15, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Ainda de acordo com fontes dos bombeiros, o fogo pode estar relacionado a obras de renovação que estavam feitas no edifício, que data de 1163.

A fumaça podia ser vista saindo do topo da catedral medieval. As chamas se projetam além de seus dois sinos também nas torres, segundo testemunhas.

A prefeitura de Paris isolou o local e está montando um grande efetivo para combater as chamas. A catedral é um dos principais pontos turísticos da cidade. (AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)