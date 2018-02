Pelo menos um milhão de toneladas de soja de Mato Grosso do Sul devem ser exportadas para a Argentina pelo Porto de Concepción, no Paraguai - Foto: Governo do Paraguay

Pelo menos um milhão de toneladas de soja de Mato Grosso do Sul devem ser exportadas para a Argentina pelo Porto de Concepción, no Paraguai. O terminal portuário que fica a 200 quilômetros de Pedro Juan Caballero/Ponta Porã foi reativado. Com a reativação da unidade, o Estado passa a contar com um novo canal de escoamento de grãos para o exterior. Veja o vídeo e leia a matéria.