Inauguração de unidade da Coamo consolida bom momento na economia da Grande Dourados

A inauguração de uma unidade da Coamo Agroindustrial Cooperativa, na tarde desta terça-feira (30), em Itaporã, município localizado a 250 quilômetros ao Sul da Capital, consolida o bom momento por que passa a economia da região da Grande Dourados. Em breve Mato Grosso do Sul vai ganhar duas indústrias de esmagamento e refino de óleo de soja, em Dourados, também da Coamo, frisou o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, que compareceu ao ato inaugural em Itaporã representando o Governo do Estado.

“O governo agradece a confiança que a cooperativa está depositando em Mato Grosso do Sul. Recordo que em 2015 fomos junto com o governador Reinaldo Azambuja em Campo Mourão, no Paraná, conversar com a diretoria da Coamo e buscar convencê-los a trazer as indústrias para cá. Muita coisa mudou desde então. Ano passado tivemos safra recorde de soja e milho, esse ano já está prevista nova safra recorde de soja, com o incremento de 50 mil hectares na área plantada. E a Coamo cresce junto com Mato Grosso do Sul; o governo deseja que continuem nessa trajetória”, disse.

A Coamo inaugurou em Itaporã um entreposto de seis armazéns com capacidade de 66 mil toneladas, também uma loja de peças de máquinas agrícolas e uma agência bancária. Foram investidos R$ 43 milhões no complexo, recursos financiados em parte pelo FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste),e gera 55 empregos diretos. É a 13ª unidade da Coamo em Mato Grosso do Sul, onde chegou há 14 anos. Na segunda-feira (29) foi inaugurado o entreposto da cooperativa em Sidrolândia.

Expectativa

Para o prefeito de Itaporã, Marcos Antonio Pacco, a chegada da Coamo satisfaz uma ansiedade da classe produtora rural. “É uma opção a mais para o produtor, dá uma tranquilidade sabendo que vai plantar, vai colher e tem pra quem vender, tem armazéns pra guardar a produção”, frisou.

O prefeito destacou ainda o investimento do Governo do Estado como decisivo para convencer a empresa a se instalar no município. Recentemente foram executadas obras de recapeamento em 41 quilômetros que vão desde o trecho da MS-156, entre a cidade de Itaporã, passando pelos distritos de Montese e Piraporã, e ainda trecho da MS-470 passando por Douradina até chegar à BR-163. O entreposto da Coamo está localizado nas margens da MS-156.

Equipe

O presidente da Coamo, engenheiro agrônomo José Aroldo Gallassini, atribuiu o sucesso da cooperativa ao trabalho em equipe e à confiança dos cooperados. “Aqui tem seriedade, honestidade, respeito”, enfatizou. Ele agradeceu ao secretário Jaime Verruck pelo empenho em atender aos pleitos da Coamo, de modo a possibilitar que esses dois entrepostos e também as indústrias de Dourados saíssem do papel.

Os dois novos entrepostos e as indústrias que a Coamo está instalando em Dourados “confirma a aposta do governo de que o FCO é um importante estimulador do crescimento da economia”, pontuou Jaime Verruck. O volume de recursos disponibilizado pelo Fundo para Mato Grosso do Sul saltou de R$ 1,1 bilhão em 2016 para R$ 2,3 bilhões em 2017 e neste ano manteve o montante, já que a demanda foi atingida no ano passado.