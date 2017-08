Inauguração da sede da Sectur e Sesde vai gerar economia para prefeitura

O prefeito Marquinhos Trad inaugurou na tarde desta sexta-feira (24) a sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesde). As duas unidades foram transferidas no mês de julho para o prédio que até então abrigava o Instituto Mirim de Campo Grande, na Rua Usi Tomi, nº 567, Carandá Bosque I.

Juntas, as duas pastas passam a gerar economia significativa para os cofres municipais, tendo em vista que a nova estrutura pertence à Prefeitura e deixam o aluguel. A Sectur, por exemplo, em seu antigo endereço na Rua Brasil pagava mensalmente R$ 7,5 mil por mês para alugar o prédio.

O prefeito Marquinhos Trad ao discursar para as autoridades presentes e servidores municipais destacou que está trabalhando para economizar. Além da economia, a nova sede das duas secretarias da Sectur e Sesde permitirá que os funcionários tenham mais espaço para trabalhar.

“Estamos trabalhando para estabilizar as finanças de Campo Grande e a mudança dessas duas secretarias é para conter gastos e investir em outras áreas. É possível fazer uma gestão desde que seja com planejamento e com estas novas instalações os servidores poderão trabalhar com tranquilidade”, frisa Marquinhos.

A servidora, Carmem de Eugênio agradeceu o local onde trabalha. “Temos árvores, pássaros é um cenário bonito. É um templo para exercer nossas funções. Obrigado prefeito Marquinhos pelo espaço.

O presidente do Fórum da Cultura, Vitor Samudio, em nome dos artistas agradeceu o espaço.

“É um dia muito feliz para cultura, que ganha um espaço amplo e novo. Isso quer dizer que os artistas serão muito bem atendidos. Achei muito interessante colocar a guarda e a cultura juntos. Isso aproxima as duas pontas. Juntos eles farão desse lugar um local muito importante. Parabéns para Campo Grande que ganhou um espaço amplo para cultura”.

O presidente do Conselho de Turismo, Marcelo Mesquita disse que a cidade esta andando para melhor. “Estamos vendo inaugurações e temos um prefeito que está olhando para nossa cidade. Esta inauguração demonstra a preocupação do prefeito com a segurança e cultura”.

A secretária Municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun disse que o momento é impar. Para quem estava num prédio pequeno. Hoje estamos bem instalados e os funcionários terão satisfação em trabalhar. Agrademos também a primeira dama, Tatiana Trad por ceder este espaço e entender a importância da cultura.

A Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesde), por sua vez, desembolsava mensalmente cerca de R$ 21 mil para manter a Superintendência do Comando no Bairro Coronel Antonino.

Somando, os servidores da Sectur e do Comando da Guarda o espaço no Carandá Bosque passa a abrigar 90 funcionários públicos, sendo 80 lotados na Sectur e 10 da Guarda Civil. O prédio, que era utilizado desde 2009 pelo Instituto Mirim no Bairro Carandá Bosque possui 32 salas em amplo espaço que conta também com um auditório.

Valério Azambuja, titular da Sesde, comenta que a transferência é relevante e entra no plano do prefeito Marquinhos Trad, de cortas despesas e equilibrar as contas do Município.

“No outro prédio enfrentávamos problemas na parte elétrica, além do alto valor do aluguel. Com a mudança nós temos mais espaço para a logística”, comenta.

A inauguração contou com a presença dos vereadores João César Mato-Grosso e Ademir Santana; Chefe de Gabinete do Prefeito, (Gapre) Alex de Oliveira Gonçalves; diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), Cleiton Freitas Franco; superintendente da Guarda Civil Municipal, Anderson Gonzaga.

