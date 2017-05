Imprudência e chuva causam acidentes com 4 mortes em estradas do interior de SP

Quatro pessoas morreram e cinco ficaram feridas em três acidentes, na noite desta quinta-feira, 19, no interior de São Paulo. As rodovias estavam escorregadias em razão das chuvas, mas também houve imprudência dos motoristas, segundo a Polícia Militar Rodoviária.

Na Rodovia João Mellão Neto (SP-255), o motorista de um carro fez ultrapassagem irregular e bateu de frente em um caminhão, entre Avaré e Itaí. O carro ficou destruído. O motorista e o passageiro do automóvel morreram na hora. O motorista do caminhão nada sofreu. De acordo com a polícia, havia pouca visibilidade em razão da chuva.

Em Marília, dois veículos bateram de frente na Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros (SP-333). Chovia no local quando o motorista de uma caminhonete tentou uma ultrapassagem e bateu de frente em um automóvel. Duas pessoas que viajavam como passageiras nos dois veículos morreram na hora. Os respectivos motoristas ficaram feridos e foram levados em estado grave para o Hospital das Clínicas de Marília.

Na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, um carro aquaplanou na pista molhada e causou um engavetamento com outros seis veículos, no início da noite. Segundo a Polícia Rodoviária, chovia forte no momento do acidente.

A primeira sequência de colisões envolveu quatro veículos. Quando outros carros se envolveram no acidente, policiais rodoviários já estavam no local e dois agentes foram atingidos. As vítimas, com ferimentos sem gravidade, foram levadas para a Santa Casa de São Carlos.

Raio

Ainda na quinta-feira, um trabalhador rural morreu após ser atingido pela descarga elétrica de um raio, em Flórida Paulista. O mineiro Edgar Alves trabalhava no plantio de cana-de-açúcar quando caiu um temporal. Os trabalhadores se dirigiram para o ônibus, quando houve o estrondo causado pelo raio e Edgar caiu ao chão. Ele foi levado à Santa Casa da cidade, mas não resistiu.

