Imprensa internacional repercute morte de Teori Zavascki

A imprensa internacional repercutiu e deu destaque à morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki nesta quinta-feira (19), aos 68 anos, em um acidente aéreo.

O jornal The New York Times, maior jornal dos Estados Unidos, destacou em manchete no seu site: “Juiz brasileiro que supervisionava casos de corrupção morre em acidente de avião”. A matéria, oriunda da Associated Press no Rio de Janeiro, destaca o papel central desempenhado pelo ministro “na investigação de casos de corrupção maciça no maior nação da América Latina”. A reportagem salienta ainda o fato de que a morte deTeori foi primeiramente confirmada pelo seu filho, Francisco, em sua página do Facebook.

O espanhol El País salientou o fato de o ministro ser o responsável por “homologar as chamadas acusações do fim do mundo: as dezenas de delações de executivos da empresa Odebrecht, que descrevem com detalhes como subornavam a classe política”.

A agência italiana de notícias ANSA destacou em manchete: “Filho de Teori relatou ameaças: 'Vocês sabem onde procurar'”, detalhando que Francisco Prehn Zavascki chegou a escrever em seu perfil no Facebook um post sobre possíveis ameaças contra a família. A agência italiana frisou ainda que o ministro "era relator dos processos ligados à Operação Lava Jato no STF e já tinha começado a trabalhar na homologação da delação premiada de 77 executivos da empreiteira Odebrecht. Os casos que estavam em suas mãos envolviam algumas das mais altas figuras da República e os principais partidos do país”.

O jornal argentino El Clarín, por sua vez, disse que “a morte do magistrado causou especulações e uma onda de reações no governo, imprensa e redes sociais” brasileiras. O periódico destacou que “no momento do acidente a região estaria sob condições meteorológicas adversas, sob forte tempestade, o que pode ter obrigado o piloto a voar mais perto da água” e que “testemunhas disseram que chovia torrencialmente na hora do acidente”.

A Rádio França Internacional - RFI também repercutiu a notícia da morte do ministro. O texto destaca a informação de que o presidente Michel Temer decretou luto oficial de três dias no país. Deu destaque ainda à declaração de Temer de que Teori era um "orgulho" para todos os brasileiros e “um homem público cuja trajetória impecável a favor do Direito e da Justiça sempre o distinguiram".

