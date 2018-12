Imprensa internacional destaca Bolsonaro e seus desafios

A imprensa internacional destaca a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (1º). Os principais jornais da Europa, dos Estados Unidos e das Américas trazem na capa fotografias e detalhes da cerimônia de amanhã. Também afirmam que o Brasil entra uma nova fase política.

O presidente eleito é citado no The Times por sua intenção de assinar um decreto liberando a posse de arma para quem não tem antecedentes criminais.

Para o Financial Times, os desafios de Bolsonaro se concentram na concretização dos planos de reformas, como a da Previdência e tributária. Também ressalta que ele tem um “capital político” denso e, portanto, condições para levar adiante as propostas.

O francês Les Echos informa que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou o secretário de Estado, Mike Pompeo.

Na Espanha, o El Mundo publica reportagem, informando que, apesar das divergências entre o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e Bolsonaro, a expectativa é que tais diferenças não afastem os dois países.

Reportagem do El País, da Espanha, informa que Bolsonaro se alinha com os líderes políticos de Estados Unidos, Israel, Itália e Hungria. Ressalta ainda que ele conta com apoio de 75% da população. Menciona como desafios a relação com o Congresso.

Os jornais El Universal, do México e El Universal, da Venezuela, destacam que ao assumir o poder, o presidente eleito terá de executar as medidas que se propôs, como ações de combate à corrupção.

As agências de notícias Associated Press, Bloomberg e Reuters, além do jornal e ABC Color, do Paraguai, e China Daily ressaltam a afirmação do primeiro-ministro de Israel, Benejamin Netanyahu, que disse ter ouvido de Bolsonaro que a transferência da Embaixada do Brasil de TelAviv para Jerusalém é “uma questão de tempo”.