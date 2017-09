Importância das árvores no planejamento urbano foi tema principal de debate nesta quinta-feira

A criação de áreas verdes nas cidades e sua adequada distribuição, bem como suas contribuições para a sensação térmica foram os pontos principais discutidos na noite desta quinta-feira (21), durante o evento Diálogo de Primavera – Sobre Árvores e a Cidade.

Promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agencia Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), na Biblioteca Pública Municipal, localizada no Horto Florestal, o evento teve como objetivo promover a reflexão e o debate sobre os temas que se relacionam com arborização urbana.

O prefeito Marquinhos Trad acompanhou o encontro e junto da diretora-presidente da (Planurb), Berenice Maria Jacob destacou: “Este espaço ao ar livre, tão importante no contexto histórico da nossa cidade será um momento de reflexão sobre o planejamento e a arborização da nossa cidade. É por meio da parceira entre instituições que promovem o conhecimento junto aos técnicos dos governos municipais e estaduais, profissionais da área, acadêmicos e demais pessoas interessadas que desenvolveremos ações positivas para o município”, afirmou o prefeito.

Berenice Maria Jacob Domingues, diretora-presidente da (Planurb), frisou que desde o início este ano, a Planurb retomou os trabalhos de Planejamento Ambiental, e um dos temas desenvolvidos é a arborização urbana. “As árvores contribuem para o microclima, servem como amortecimento de ruídos, além de agregar valor às propriedades. Precisamos ficar atentos para compatibilizar o desenvolvimento urbano com o meio ambiente da nossa cidade”, acrescentou Berenice.

Já a professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Anhanguera Uniderp, Camila Amaro, uma das palestrantes do evento destacou a importância da disseminação do conhecimento sobre os aspectos relacionados a climatologia urbana. “A ideia é popularizar o conhecimento científico, por meio de espaços de debate e reflexão com este onde se pode repassar conhecimento e vivenciar os benefícios que as árvores produzem para a saúde física e mental da população”, acrescentou a palestrante.

A bióloga Simone Mamede, ressaltou que as árvores são um elemento fundamental para elevar os índices de sustentabilidade das grandes cidades. “Planejar, manejar e monitorar as árvores ajudam a melhorar os processos biológicos das áreas urbanas, contribuindo para elevar positivamente os indicadores de conservação de recurso naturais de uma local, essa melhoria contribui significativamente para tais índices”, informou a bióloga.

O representante da Associação de Moradores do Bairro Rita Vieira, Rui Watanabe participou do evento e ressaltou: “Hoje estou feliz, pois resido em Campo Grande há 25 anos e nunca teve a oportunidade de vir até o Horto Florestal e hoje poder participar deste debate foi uma experiência única de conhecer este local e aprender sobre um tema tão bonito e relevante para nossa cidade, finalizou.

