Implantação de ferrovia entre Dourados e Paranaguá avança e anima setor produtivo

Campo Grande (MS) – O projeto de construção de uma ferrovia ligando Dourados (MS) ao Porto de Paranaguá (PR) teve a sua fase de realização de consultas públicas concluída na noite desta segunda-feira (16.10) em Dourados. Agora, a próxima etapa é o Governo do Paraná lançar o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), em que grupos nacionais e estrangeiros terão 60 dias para se habilitarem e manifestarem interesse em desenvolver os estudos técnicos e de viabilidade econômica e financeira da ferrovia.

“Não tenho dúvida que esse projeto ferroviário, ligando Dourados a Paranaguá, dá um salto muito grande na viabilidade econômica de Mato Grosso do Sul no quesito transporte. Hoje o Porto de Paranaguá opera com uma capacidade de 45 milhões de toneladas/ano, e o planejamento deles é elevar, até 2030, para 80 milhões de toneladas”, afirmou Marcelo Miglioli, secretário estadual de Infraestrutura. Ele participou do evento, realizado no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced), representando o Governo do Estado.

O secretário destacou que o Governo do Estado vem trabalhando para fomentar a implantação de dois projetos que são importantes para a economia regional. Uma é a dessa ferrovia e a outra a Rota Bioceânica, a Rota de Integração Latino-Americana (RILA). “Temos dois grandes projetos para trabalharmos para o desenvolvimento dentro da macro infraestrutura de Mato Grosso do Sul, um é a Rota Bioceânica, que já está muito bem encaminhada, e essa ferrovia ligando Dourados ao Porto de Paranaguá”, pontuou Miglioli.

O projeto da ferrovia, coordenado pela Ferroeste e o Governo do Paraná, também é considerado pelo setor produtivo de Mato Grosso do Sul importante para a economia regional. “Precisamos modificar nossos meios de transporte ou melhorar o que temos para não ficarmos dependentes unicamente do transporte rodoviário. A iniciativa do Paraná é interessante, precisamos unir as entidades de Mato Grosso do Sul e do Estado vizinho para que esse projeto seja realizado da melhor forma”, afirmou Sidney Pitteri Camacho, 2º vice-presidente regional da Federação das Indústrias do MS (Fiems), que também participou da consulta pública.

O envolvimento das entidades como a Fiems, Sebrae, sindicatos rurais e políticos nas discussões foi enfatizado pelo secretário Marcelo Miglioli. A prefeita de Dourados, Délia Razuk, que também participou da consulta pública, disse que o projeto ferroviário é fundamental para a região. “Uma ferrovia como essa traz desenvolvimento, movimenta e economia e atrai novos investimentos. A presença do Governo do Paraná e o compromisso já assumido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, marcam o início de uma caminhada que, acreditamos, será vitoriosa”, afirmou a prefeita.

Durante a consulta pública, o diretor de Produção da Ferroeste, Rodrigo César de Oliveira, lembrou que Mato Grosso do Sul e Paraná respondem por quase 30% da produção de grãos no Brasil. Também durante o evento em dourados, o presidente da empresa paranaense, João Vicente Bresolin Araújo reafirmou a importância do projeto para a região. “Não estamos vendendo ilusões, é um projeto consistente, transparente, discutido com os segmentos interessados, e até o final de 2018, início de 2019, teremos ele materializado”, afirmou o presidente.

Também participaram da consulta pública o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, José Richa Filho, os deputados estaduais Zé Teixeira e Renato Câmara, o superintendente do Sebrae, Cláudio Mendonça e a diretora Técnica Maristela França, presidente da Federação das Associações Comerciais de Mato Grosso do Sul (Faems), Alfredo Zamlutti Júnior, prefeitos, lideranças políticas, vereadores e representantes dos segmentos da indústria e comércio da região.

A Ferroeste, empresa de sociedade mista ligada ao Governo do Paraná realizou quatro consultas públicas para explicar para empresários e políticos o que prevê o projeto da ferrovia. No total, a ferrovia terá cerca de 1000 quilômetros, distribuídas em dois trechos, sendo o primeiro ligando o Porto de Paranaguá a Guarapuava e o segundo entre Dourados e Cascavel (PR), passando por Guaíra (PR).

Paulo Yafusso, da Subsecretaria de Comunicação (Subcom), com informações da Fiems e Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Dourados

Foto: Divulgação Fiems