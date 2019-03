Imperatriz Leopoldinense e Império Serrano são rebaixadas

Tomaz Silva/Agência Brasil

Emoção se misturou também com tristeza em algumas quadras de escolas de samba do Rio de Janeiro. No Grupo Especial, duas tradicionais agremiações caíram Imperatriz Leopoldinense e Império Serrando, sendo rebaixadas para o Grupo de Acesso. Sentimento oposto teve a escola Estácio de Sá que saiu do Grupo de Acesso e retornou para o Grupo Especial.

A seguir, veja como ficou a classificação das escolas do Grupo Especial e Grupo de Acesso da Série A.

Grupo Especial

Veja a classificação das escolas:

1. Mangueira

2. Viradouro

3. Vila Isabel

4. Portela

5. Salgueiro

6. Mocidade Independente

7. Unidos da Tijuca

8. Paraíso do Tuiuti

9. Grande Rio

10.União da Ilha

11.Beija-Flor

12.São Clemente

13.Imperatriz Leopoldinense

14. Império Serrano





Grupo de Acesso Série A