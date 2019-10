Imperador Naruhito proclama sua ascensão ao trono do Japão

O Imperador Naruhito, do Japão, proclamou sua ascensão ao trono em uma cerimônia realizada hoje (22) no Palácio Imperial, em Tóquio.

Ele assumiu o trono em maio, e, nesta terça-feira, dignitários do Japão e de outras nações celebraram sua entronização.

Duas mil pessoas assistiram quando as cortinas do Trono Imperial, chamado de "Takamikura", foram abertas, revelando Naruhito vestido em trajes tradicionais.

A imperatriz Masako estava em uma estrutura menor, conhecida como "Michodai", vestindo um quimono cerimonial.

Em um momento permeado por tradições, o imperador proclamou oficialmente sua entronização.

Promessa

Ele disse: "Eu prometo que irei agir de acordo com a Constituição e cumprir minhas responsabilidades como símbolo do Estado e da unidade do povo do Japão, ao mesmo tempo em que desejo a felicidade da população e a paz mundial, voltando meus pensamentos para as pessoas e permanecendo ao lado delas. Eu espero sinceramente que nosso país, por meio da sabedoria e esforços incessantes do povo, se desenvolva ainda mais e contribua para a amizade e paz da comunidade internacional e bem-estar e prosperidade da humanidade."

O premiê Shinzo Abe proferiu um discurso de congratulações em nome do povo japonês.

Ele disse que "observando Sua Majestade como símbolo do Estado e da unidade da população, nós, o povo japonês, vamos agir, em um estado de mente renovado, com os melhores esforços para construir um futuro brilhante para o Japão, do qual nos orgulhamos, um Japão pacífico e cheio de esperança, e uma nova e próspera era de cultura, na qual o povo una seus corações e suas mentes de uma maneira exemplar."

O discurso foi seguido por três rodadas de banzai, uma exclamação tradicional japonesa desejando vida longa.

Um cortejo estava planejado para o período da tarde. Entretanto, o governo adiou por três semanas em consideração às vítimas do tufão Hagibis, que atingiu o país neste mês.