IMPCG: Comissão solicita documentos e quer confrontar dados apresentados pela antiga gestão

Grupo foi formado no último dia 11 / Divulgação

A Comissão Especial para Acompanhamento e Reestruturação do IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande) definiu, na semana passada, um conjunto de informações que serão solicitadas junto ao órgão. A comissão foi instaurada na Câmara Municipal para apurar irregularidades no instituto, responsável pela gestão da previdência do funcionalismo público municipal.

Segundo o vereador Enfermeiro Fritz, a Comissão solicitará por ofício e dará prazo de 10 dias para o instituto apresentar cópias dos livros Diário e Razão, que contém os relatórios tributários do órgão e que serão confrontados com os dados apresentados pela antiga gestão. “Queremos saber o que a Prefeitura repassa ao plano e o que o IMPCG destina ao funcionalismo”, explicou o parlamentar.

A Comissão ainda quer cópias do relatório orçamentário bimestral feito pela Prefeitura e a LOA (Lei Orçamentária Anual), que atribui ao Executivo a responsabilidade pelo aporte financeiro ao IMPCG.

O colegiado é composto pelos vereadores Enfermeiro Fritz (presidente), Enfermeira Cida Amaral (relatora), Pastor Jeremias Flores, William Maksoud, Chico Veterinário e Dr. Livio.

Ainda de acordo com o presidente da Comissão, “a Prefeitura está fazendo um diagnóstico completo da situação do IMPCG”. “É necessário para termos encaminhamentos mais sólidos sobre as irregularidades e estarmos conduzindo os trabalhos da Comissão”, disse.

