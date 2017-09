Impactos da Reforma Previdenciária serão debatidos esta noite em Coxim

Acontece nesta segunda-feira (4) palestra sobre "Reforma Previdenciária" na Câmara Municipal de Coxim.

O Professor Theodoro Vicente Agostinho será o convidado para proferir a palestra. Ele é Presidente da Comissão de Regime Próprio da OAB/SP, Coordenador e Professor em Direito Previdenciário do CPJUR, Doutorando e Mestre em Direito Previdenciário pela PUC/SP.

O evento é realizado pela OAB/MS em parceira com "ESA Vai no interior" e Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul (Afujesp).

