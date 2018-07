Impactar pessoas é tema de Fórum de Gestão de Pessoas na AMCHAM Campo Grande

Fórum de Gestão de Pessoas na AMCHAM - Divulgação

Para construir grandes negócios, é preciso construir um time de pessoas que são estratégicas e trabalham alinhadas aos valores e propósitos do negócio. Para ajudar os executivos nessa missão, a Amcham – Campo Grande realiza o Fórum de Gestão de Pessoas, com o tema “Impactar Pessoas” nesta segunda-feira, dia 16.

Para ajudar os executivos a terem insights, a Amcham recebe convidados especiais: Sidnei Oliveira, presidente da Escola de Mentores, e Patricia Nicieza, diretora de RH da Avianca, além do moderador do debate, Kenneth Corrêa, Diretor do Grupo WTW.

O Fórum de Gestão de Pessoas acontece na segunda-feira, 16, às 18h30, no Auditório da Escola Senai da Construção (Rua Rachid Neder - Monte Castelo). O evento é gratuito para sócios e R$ 120 para não sócios. Para realizar a inscrição, o interessado pode entrar em contato através do e-mail amchambr.campogrande@amchambrasil.com.br ou pelo telefone (67) 3211-0906.