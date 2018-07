Imóveis de José Dirceu vão para 2ª Praça de Leilão com até 50% de desconto

O lote de maior valor, um prédio comercial localizado em Moema, também na Zona Sul da capital paulista - Marcelo Camargo/Agência Brasil

São os últimos dias do leilão dos três imóveis atribuídos ao ex-ministro José Dirceu. Os bens estão disponíveis na 2ª praça do leilão, que encerra no dia 16 de julho, com até 50% de desconto. O leilão é realizado pela Marangoni Leilões, via plataforma de leilões judiciais online Canal Judicial.

As ofertas envolvem uma chácara de 2.300 m², localizada em Vinhedo, no interior de São Paulo, com valor inicial na 2ª praça de R$900.000, além de uma casa de 200 m², localizada no bairro da saúde, na Zona Sul de São Paulo, que estava à venda na 1ª praça por R$ 750.375 mil e agora, na 2ª praça, está disponível pelo lance inicial de R$ 375.187,50.

O lote de maior valor, um prédio comercial localizado em Moema, também na Zona Sul da capital paulista, está disponível no leilão com o novo preço inicial de R$3 milhões. Na 1ª praça, o valor do imóvel era de R$6 milhões.

Os lances e o acesso as informações sobre os imóveis podem ser realizados por este link.