IMOL da Capital recebe primeira “Sala Lilás” do Estado

O Deputado Professor Rinaldo (PSDB), líder do Governo na Assembleia Legislativa, visitou nessa quarta-feira (12) as instalações do IMOL (Instituto Médico-Odontológico Legal) em Campo Grande, onde será implantada a primeira “Sala Lilás” de Mato Grosso do Sul. Acompanhado da Secretária de Assistência Social, Elisa Cleia e da Subsecretária de Políticas para as Mulheres, Luciana Azambuja, o parlamentar conheceu a estrutura que está sendo preparada no IMOL para dar atendimento adequado às mulheres vítimas de violência.

A primeira “Sala Lilás” do Brasil foi estabelecida no Instituto Geral de Perícias (IGP) de Porto Alegre/RS com o objetivo de oferecer atendimento especializado à mulher vítima de violência. Conforme Luciana Azambuja, “a ‘Sala Lilás’ em Campo Grande só foi possível graças a uma parceria entre o deputado Professor Rinaldo, que encaminhou uma emenda parlamentar no valor de R$ 20mil para a compra de equipamentos, a Secretaria de Segurança (Sejusp), que comanda a reforma no IMOL e a Secretaria de Assistência Social (Sedhast), que também contribuirá com a estrutura do serviço”.

Para o deputado, a iniciativa é de extrema importância, pois “muitas vezes as mulheres sofrem grande constrangimento para fazerem o exame de corpo de delito, com a ´Sala Lilás´, a mulher vítima de violência, terá um local seguro e reservado para receber atendimento”, concluiu.

A estrutura do IMOL para atender as mulheres vítimas de violência contará com uma recepção separada da recepção comum, brinquedoteca para crianças que por ventura estiverem acompanhando as mães durante o atendimento e consultórios reservados, para que a mulher não tenha que passar pelo constrangimento de encontrar o agressor.

