Imigrantes tem congestionamento para Baixada Santista

Motoristas que se dirigem ao litoral paulista pela rodovia Imigrantes seguem encontrando congestionamento por 8 quilômetros, entre os quilômetros 45 e 53, devido ao excesso de veículos.

O sinal é vermelho no trecho da serra, embora a Ecovias, concessionária que administra as rodovias Imigrantes e Anchieta, tenha liberado sete pistas para a descida dos veículos, deixando apenas três para subida no sentido da capital paulista.

Mais de 183 mil veículos já desceram a serra em direção à Baixada Santista desde ontem. Só na última hora, mais de 6,9 mil veículos se dirigiram às cidades do litoral, que recebem maior número de turistas em razão do feriado prolongado da Independência.

Os demais trechos do sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm tráfego normal, com bom tempo e visibilidade.

