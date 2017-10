IMCG promove encontro e leva diversos serviços aos usuários

O Instituto Mirim de Campo Grande, em parceria com diversas instituições governamentais e privadas, promove nesta sexta-feira (27), a partir das 13 horas, o Encontro para Convivência Familiar. O objetivo do evento é proporcionar aos adolescentes mirins maior integração com seus familiares, serviços sociais e participação em oficinas, palestras, atividades culturais e de lazer.

Dentre as atividades, destacam-se oficinas para geração de renda de fotografia, maquiagem, artesanato e alfajor. Serviços de emissão de RG, Cartão do SUS, Cadastro Único, NIS e emissão de Carteira de Trabalho também serão ofertados no dia.

Além disso, haverá cadastro em programa de Habitação e ofertas de emprego.

Para a diretora-executiva do OMCG, Claudia Penteado, o momento é uma boa oportunidade para os jovens se divertirem com a família e usarem os serviços ofertados. “É muito importante este encontro de convivência familiar tanto para os adolescentes, quanto para os próprios familiares. É também uma oportunidade de usar os diversos serviços e conhecer o instituto, a parte organizacional. Fazer parte do dia a dia das ações do instituto”, salienta.

Ela conta ainda que no evento haverá serviços como cadastro biométrico, orientação jurídica familiar, bazar e doação de brinquedos, Show Cultural e Desapego Solidário. “Para o Desapego Solidário nós promovemos a doação de roupas entre funcionários e amigos e coletando diversas peça e objetos que serão entregues agora. Cada pessoa que vier vai poder escolher algo e levar para casa”, explica.

A também diretora Jucelma Rocha finaliza convidando todos para participarem do evento. “Estamos preparados para receber os familiares. Nosso objetivo é proporcionar aos adolescentes e familiares um momento de integração, bem como dar a eles perspectivas e oportunidades por meio de entretenimento, atendimentos sociais e capacitação para a geração de renda. Tudo isso vem ao encontro com as finalidades do Instituto Mirim, que é juntamente com seus parceiros executar atividades e projetos que contribuam com a melhoria da qualidade de vida dos nossos usuários”, conclui.

São apoiadores do evento a Prefeitura Municipal de Campo Grande, o Fundo de Apoio à Comunidade, o Ministério do Trabalho e Emprego, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Publica, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul , a Universidade Estadual de Matogrosso do Sul, Mary Kay, a Clinica Ortodonthic Center, o Portal Fit Dance e o SINDIPROCAB/MS.

Serviço

O que? Encontro para Convivência Familiar

Onde: Instituto Mirim de Campo Grande

Quando? 27 de novembro, das 13 às 18 horas