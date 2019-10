Imasul suspende serviço de Centro de Tratamento de Resíduos próximo a Três Lagoas após incêndio

Campo Grande (MS) – O Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), suspendeu o recebimento de materiais classificados como de alto risco (classe 1) pelo Centro de Tratamento de Resíduos Buriti, localizado na rodovia BR 262, no Km 93, entre os municípios de Três Lagoas e Água Clara.

A medida foi tomada no domingo (26), após os técnicos do Instituto terem sido chamados em decorrência de incêndio em um dos prédios do local. O fogo destruiu o galpão no qual é feito o armazenamento de produtos como filtro de óleo e restos de óleo.

“A equipe do Imasul foi informada da ocorrência pelos bombeiros e foi prontamente ao local. Como houve derramamento de óleo armazenado, o produto foi misturado com terra e totalmente removido”, informou André Borges, diretor-presidente do Imasul, que esteve no local com técnicos do Instituto.

Segundo André, “o Centro está devidamente licenciado para a atividade, mas como o fogo atingiu o galpão onde é feita a triagem de resíduos classe 1, nós notificamos o estabelecimento a encaminhar um relatório informando todo o material que havia no galpão. Enquanto isso, está suspenso recebimento desses resíduos no local”.

Marcelo Armôa – Assessoria de Comunicação da Semagro

Fotos: Divulgação