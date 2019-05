Imasul emite alerta para possibilidade de alagamento no Rio Miranda, na região de Bonito

Campo Grande (MS) – A Sala de Situação do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) emitiu Aviso de Evento Crítico às 8h desta sexta-feira (3) alertando para o risco iminente de alagamentos no Rio Miranda, no Distrito de Águas de Miranda, município de Bonito. De acordo com as leituras da Plataforma de Coleta de Dados no local, foi atingido o nível de emergência com potencial para provocar significativos danos materiais e com risco a integridade humana. A Coordenação da Defesa Civil já foi acionada para as devidas providências.

Segundo as informações do Imasul, o volume de chuvas registrado nas últimas 96 horas, a montante, foi de 98,6 mm e fez com que o nível do Rio Miranda elevasse, ultrapassando a cota de Emergência. Como há previsão de chuvas na região para as próximas 24 horas, o rio pode ultrapassar o nível atual de 612cm. A situação atual já fez com que se iniciasse o processo de invasão das águas nas instalações lindeiras ao curso hídrico.

Texto: Marcelo Armôa – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Foto: Divulgação Imasul