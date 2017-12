Imasul e Defesa Civil alertam: Rio Miranda atinge situação de emergência e ameaça ribeirinhos

A régua situada na ponte sobre a BR-262 registrou a marca de 7,07 metros – sete centímetros acima da cota considerada de emergência pela Defesa Civil. - Foto: Tribuna News

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/12/07.12.17-MIRANDA-PORTAL.mp3

Conforme boletim divulgado pela Sala de Situação do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), o Rio Miranda atingiu o nível de emergência nesta quarta-feira, dia 06. Com o acumulado de 150 milímetros de chuvas nas últimas 24 h na região de Miranda, a régua situada na ponte sobre a BR-262 registrou a marca de 7,07 metros – sete centímetros acima da cota considerada de emergência pela Defesa Civil.

O transbordamento atinge alguns bairros situados próximos a sua margem, como o Maria do Rosário e Nova Miranda, e as famílias atingidas foram socorridas pela prefeitura e estão alojadas em casas de parentes, estádios e escolas explicou Zacarias Cardoso, coordenador municipal da Defesa Civil.

O coordenador alertou que a previsão é de chuva para os próximos dias.

O Rio Aquidauana, depois de atingir 7,16 metros no dia 1º de dezembro, está em declínio.

O Taquari, que na semana passada transbordou e colocou a Defesa Civil de prontidão, continua em queda, mas ainda 27 centímetros acima do nível considerado normal (4,0 metros). Afluente do Paraná, o Rio Pardo estabilizou-se (5,45 metros) na régua situada na Fazenda Buriti, em Santa Rita do Pardo.