Imasul alerta para possibilidade de alagamento no Rio Miranda, na região de Bonito

Campo Grande (MS) – Na manhã desta sexta-feira, dia 03, um aviso de Evento Crítico foi emitido pela Sala de Situação do Imasul, alertando para o risco iminente de alagamentos no Rio Miranda, no Distrito de Águas de Miranda, município de Bonito.

O rio atingiu o nível de emergência com potencial para provocar significativos danos materiais e com risco a integridade humana. A Coordenação da Defesa Civil já foi acionada para as devidas providências.

Ainda segundo as informações do Imasul, o volume de chuvas registrado nas últimas 96 horas, a montante, foi de 98,6 mm e fez com que o nível do Rio Miranda elevasse, ultrapassando a cota de Emergência.

Como há previsão de chuvas na região para as próximas 24 horas, o rio, que já atingiu algumas instalações às suas margens, pode ultrapassar o nível atual de 612cm.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)