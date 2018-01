Imagem de São Sebastião chega ao Corcovado na véspera do dia do padroeiro do Rio

O Centro Administrativo São Sebastião recebe a visita da imagem peregrina, em cerimônia conduzida pelo cardeal-arcebispo Dom Orani João Tempesta, pelo Dia de São Sebastião - Tânia Rêgo/Arquivo/Agência Brasil

A Trezena de São Sebastião, que antecede a festa dedicada ao santo padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, chegou hoje (19) ao 13º dia. com encerramento no alto do Corcovado.



A imagem peregrina do padroeiro foi levada ao Santuário Cristo Redentor para a oração do Ângelus pelo arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta.

Amanhã (20), dia de São Sebastião, as comemorações terão início de manhã com a missa O Rio Celebra, às 9h, na Basílica Santuário de São Sebastião dos Frades Capuchinhos, na Tijuca. Na ocasião, será lançada a medalha de São Sebastião.

Mais tarde, às 16h, sairá do santuário a tradicional procissão em honra ao padroeiro, em direção à Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro, no centro.

Após a procissão, na Catedral, será encenado o Auto de São Sebastião e, em seguida, dom Orani dará a bênção na cidade e presidirá a santa missa, encerrando a festa do padroeiro. Durante a cerimônia, o cardeal vai assinar uma carta pastoral sobre a superação da violência. O tema da carta está relacionado com o tema da Campanha da Fraternidade deste ano: Fraternidade e Superação da Violência.

Segundo dom Orani, os temas da violência e da busca pela paz são muito importantes para a sociedade brasileira. Ele comentou que ontem (18), em visita ao secretário de Segurança Pública do Rio, Roberto Sá, foi informado de que o Brasil teve 61 mil mortes violentas em 2016. “É uma guerra civil. Não podemos nos conformar. Temos que fazer algo.”