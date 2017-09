Ilhas do Caribe se preparam para o Furacão Irma

As Ilhas da parte oriental do Mar do Caribe estão se preparando para a aproximação do Furacão Irma, que pode ameaçar a região na terça-feira.

Entre as Ilhas que devem ser atingidas estão Antígua e Barbuda, Anguilla, Montserrat, São Cristóvão e Nevis e as Ilhas Virgens Britânicas.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos disse que as ilhas do norte, incluindo as Ilhas Virgens Americanas e Porto Rico, devem monitorar o progresso da tempestade.

O centro de furacões afirmou ainda que o Irma tem ventos sustentados de 185 quilômetros por hora e está a cerca de 1,275 quilômetros a leste das Ilhas de Sotavento, movendo-se em direção oeste a 22 quilômetros por hora. Fonte: Associated Press.

