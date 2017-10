IHS Markit diz que conflito na Catalunha pode penalizar investimento na Espanha

A consultoria IHS Markit afirmou hoje que o conflito entre a Catalunha e a Espanha poderá impactar o investimento tanto na região autônoma, quanto no resto do país, o que penalizaria o crescimento da zona do euro.

"Os eventos na Catalunha e o impacto na recuperação da economia espanhola sugerem que as expectativas para o crescimento a curto prazo da zona do euro foram pressionadas. Cortamos nossa projeção de crescimento da Espanha em 0,3 ponto porcentual, para 2,2% em 2018 e 1,7% em 2019", afirmou a IHS Markit em comunicado.

Ontem, o Instituto Nacional de Estatística (INE) mostrou que dados preliminares do Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha apontaram crescimento de 0,8% no terceiro trimestre ante o segundo e expansão anual de 3,1% no período. Se confirmado, o ganho de 0,8% representará uma ligeira desaceleração em relação ao avanço de 0,9% observado no segundo trimestre ante os três meses anteriores. (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)