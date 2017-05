Iguatemi: Agehab realiza atendimento do Programa Morar Legal

Campo Grande (MS) – A partir desta sexta-feira (19.5) até domingo (21.5) a equipe da Agência Estadual de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) realiza o atendimento do programa Morar Legal com as famílias beneficiadas dos conjuntos habitacionais Jardim dos Eucaliptos, Prefeito Gelson Andrade Moreira, Élida Lopes Nogueira e o Loteamento Walosek.

Os atendimentos acontecem na Câmara Municipal localizada na avenida Jardelino José Moreira, 1.204 Centro. Hoje a assistência começa a partir das 13h, já no sábado será realizada nos períodos da manhã e tarde, com início às 8h. Os trabalhos finalizam no domingo (21.5) com o horário das 8h às 12h.

Programa Morar Legal – recuperação de crédito: visa atender famílias que tenham boletos da Agehab em atraso e pretendem regularizar a situação, podendo receber até 100% de desconto em cima dos juros e multas processuais.

Programa Morar Legal – regularização de imóvel: pretende regularizar a situação das famílias que compraram casas pertencentes à carteira da Agehab. Válido apenas para empreendimentos entregues até dezembro de 2014.

Para quem perder o atendimento neste fim de semana e tiver interesse na regularização, pode procurar a Assistência Social da Prefeitura ou ligar no 0800-647-3120 (de segunda a sexta-feira das 7h30 às 13h30).

Viviane Martins – Agência Estadual de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab)

Foto: Chico Ribeiro

