Igreja Perpétuo Socorro comemora 76 anos com programação especial

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro comemora 76 anos de inauguração da igreja nesta quinta-feira, 3 de agosto. Para comemorar mais esse importante marco será realizada uma programação especial durante toda esta semana, entre os dias 31 de julho e 6 de agosto.

Além das missas e celebrações especiais, a comemoração contará com a partilha de um bolo gigante no formato dos números 76, que será servido para cerca de quatro mil pessoas no domingo às 17h, logo após a Missa.

A igreja foi inaugurada no dia 3 de agosto de 1941. Mas a paróquia teve início dois anos antes, em 1939, fundada pelo então Bispo de Corumbá, Dom Vicente Priante, ficando sob os cuidados da Congregação do Santíssimo Redentor dos Missionários Redentoristas.

Os projetos originais são datados de 9 de novembro de 1939, segundo o documento do processo de tombamento do Santuário como patrimônio histórico e cultural do município. Mas a construção da igreja teve início em 1940, conforme a data entalhada na Pedra Fundamental da Igreja, localizada a esquerda de quem entra no Santuário.

A igreja é considerada uma das mais belas do Estado e os estudos arquitetônicos mostram que foi inspirada na Basílica de Santo Apolinário em Classe, localizada em Ravena (Itália).

No dia 10 de janeiro de 1999, o então Arcebispo de Campo Grande, Dom Vitorio Pavanello, publicou o decreto de elevação da Igreja à Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, motivado pelas tradicionais novenas que acontecem todas as quartas-feiras.

Atualmente, o Santuário de Campo Grande é o que mais realiza novenas em todo o mundo, com 18 novenas, de hora em hora, a partir das 6h até às 23h. Cerca de 25 mil pessoas passam pelo Santuário todas as quartas-feiras.

Programação:

Dia 31/7 (Segunda-feira):

19h - Missa pelos devotos falecidos

Dia 1º/8 (Terça-feira):

6h- Cerco de Jericó

19h - Missa Festa de Santo Afonso Maria de Ligório

Dia 2/8 (Quarta-feira):

Novenas

Dia do livro no Santuário

Dia 3/8 (Quinta-feira):

6h - Cerco de Jericó

9h - Missa do Santíssimo

12h - Cerco de Jericó

15h - Missa do Santíssimo

18h - Terço dos homens

19h - Missa do Santíssimo

Ação de Graças pelos 14 anos de Ordenação do padre Dirson

Dia 4/8 (Sexta-feira)

6h - Cerco de Jericó

17h30 Hora Santa

19h - Missa do Sagrado Coração de Jesus

Dia 5/8 (Sábado)

6h - Cerco de Jericó

19h - Missa (Bênção dos casais casados no santuário)

Dia 6/8 (Domingo): Festa dos 76 anos

6h - Cerco de Jericó

07h - Missa (Bênção dos dizimistas do santuário)

10h - Missa (Bênção dos que foram batizados no santuário)

16h - Missa dos 76 anos

17h - Partilha do bolo

18h - Missa pela Ação Social (AFIM) do santuário

20h - Missa por todos os devotos

