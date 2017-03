IFMS recebe inscrições para bolsistas do EaD até dia 30

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) recebe até a próxima quinta-feira, 30, as inscrições no processo seletivo para bolsistas dos cursos técnicos a distância ofertados pela instituição por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec/Rede e-Tec).

A seleção se destina à formação de cadastro de reserva para os encargos de apoio administrativo/financeiro, coordenador de curso, coordenador de polo, coordenador de professor mediador, professor mediador presencial, professor mediador a distância e professor formador.

Podem participar do processo seletivo servidores do IFMS e o público externo. O candidato deve possuir a formação para a função escolhida e conhecimento de informática e internet.

As inscrições são gratuitas e ocorrem na Página do Candidato. O acesso pode ser feito através do endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

É permitido se inscrever para mais de um encargo. No caso do professor formador, o interessado poderá fazer a inscrição para mais de uma unidade curricular, mas não poderá atuar em duas unidades simultaneamente.

As áreas exigidas para cada função e as atribuições inerentes a cada encargo constam no edital de abertura, publicado na Central de Seleção.

Seleção – Será feita em uma única fase, realizada junto com a inscrição por meio do preenchimento do questionário sobre a experiência profissional e a formação acadêmica.

A classificação levará em conta os pontos gerados pelas informações fornecidas na inscrição, que deverão ser comprovadas posteriormente.

O candidato aprovado também passará por uma comprovação de competência em informática, com uma prova prática sobre planilhas eletrônicas, editor de texto e uso de internet e correio eletrônico.

O resultado preliminar do processo seletivo deverá ser divulgado no dia 4 de abril.

Bolsas – A remuneração pela hora de trabalho vai de R$ 18 para o encargo de apoio a R$ 90 para o de professor formador. A carga horária dependerá das funções desempenhadas, no caso de apoio e coordenadores, e da unidade curricular ministrada, no caso dos professores.

O número de profissionais contratados depende da quantidade de turmas fechadas pelo IFMS para os cursos, que serão definidos posteriormente, segundo o Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread), responsável pelo processo seletivo.

Dúvidas podem ser tiradas junto ao Cread por meio do e-mail [email protected] ou pelo telefone (67) 3378-9640.

