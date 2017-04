IFMS recebe inscrição para contratação de professores com salário de até R$ 6,1 mil

As inscrições podem ser feitas até o dia 24 / Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com quatro vagas abertas para contratação de professores, nos campi de Nova Andradina e Ponta Porã.

As oportunidades são para as áreas de Biologia, Informática/ Desenvolvimento e Desenvolvimento Web, Artes e Informática/ Rede de Computadores.

Os contratados no processo seletivo vão atuar em jornadas de 20h ou 40 horas semanais e receber salários que variam entre R$ 2.236,29 a R$ 6.155,61, de acordo com a titulação do candidato.

Para se inscrever é necessário ter Licenciatura Plena, ou Graduação na área especifica ou em outras que possibilitem a atuação do profissional.

As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de abril de 2017, por meio do endereço eletrônico www.ifms.edu.br. O edital está disponível neste link.

