IFMS recebe até domingo inscrições de processo seletivo para contratar professor com salário de até R$ 6,2 mil

Prova escrita terá 20 questões objetivas - Arquivo

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) abriu ontem (13) o prazo de inscrições no processo seletivo para contratação de dois professores substitutos que irão atuar na área de educação especial nas unidades de Dourados e Jardim. O salário varia de R$ 3.588,85 (graduação) a R$ 6.289,21 (doutorado).

O interessado não pode ter sido contratado como professor substituto nos últimos 24 meses, nem participar de sociedade privada como administrador ou sócio-gerente. Os demais requisitos constam no edital de abertura do processo seletivo.

As inscrições devem ser feitas até 19 de janeiro, na página do candidato da central de seleção. A taxa de inscrição é de R$ 50,00 e deverá ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até o dia 20. Os candidatos serão selecionados no dia 25 de janeiro, por meio de provas escrita e de títulos, nos campus onde as vagas são ofertadas. Com 20 questões objetivas, a prova escrita será de conhecimento específico da área e terá caráter eliminatório e classificatório.

A prova de títulos será classificatória. Ao se apresentar para a prova, o candidato deverá entregar ao representante da banca examinadora uma via do Currículo Lattes documentado, em envelope fechado, com a identificação do candidato, área do concurso e a campus onde concorre à vaga.

O resultado preliminar será divulgado no dia 27 de janeiro, e o final no dia 3 de fevereiro.

Os professores contratados terão carga horária de 40 horas semanais. A partir da publicação do extrato no Diário Oficial da União, o contrato poderá ser prorrogado por até dois anos, de acordo com a necessidade do IFMS.