IFMS divulga gabarito do Exame de Seleção para os cursos técnicos

O curso mais concorrido é de técnico em Informática, oferecido em Campo Grande, com 21 candidatos por vaga - Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou nesta segunda-feira, 20, o gabarito preliminar da prova para os cursos técnicos integrados realizada ontem pela manhã em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

O arquivo está disponível na Central de Seleção. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao. O exame foi composto por 50 questões, sendo 20 de língua portuguesa, 20 de matemática e 10 de conhecimentos gerais, com duração total de quatro horas.

No total, 3.494 candidatos realizaram a prova, com um índice de presença de quase 90%. O curso mais concorrido é de técnico em Informática, oferecido em Campo Grande, com 21 candidatos por vaga. Em seguida, aparece o técnico em Mecânica, também na Capital, com 10 candidatos por vaga.

Pelo processo seletivo são ofertadas 1.390 vagas para nove cursos técnicos nos dez municípios.

Recurso – O prazo para interposição de recurso ao gabarito preliminar vai até quarta-feira, 22. Para enviar recurso, o interessado deve acessar a Página do Candidato, efetuar o login e acessar a opção “minhas inscrições”.

No ícone “recurso” está disponível o formulário, que precisa ser preenchido e enviado. Todo o processo ocorrerá online. No formulário é necessário constar a devida justificativa ou fundamentação para a questão.

Os recursos serão apreciados pela Comissão do Exame de Seleção 2018 do IFMS, que emitirá decisão fundamentada e comunicará o requerente. Recursos referentes a questões, se julgados procedentes, motivarão a publicação de novo gabarito.

A divulgação do gabarito definitivo está prevista para a próxima segunda-feira, 27.

1ª chamada – A relação dos convocados em primeira chamada está prevista para 12 de dezembro. O período para matrículas vai de 10 a 15 de janeiro de 2018, nos campi do IFMS.

O ingresso dos aprovados nos cursos técnicos integrados do Instituto ocorrerá no primeiro semestre letivo do próximo ano.