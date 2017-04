IFMS abre chamada pública para realização de parcerias

Está disponível a chamada pública de fluxo contínuo para captação de parcerias entre o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e instituições interessadas no apoio de ações conjuntas. O edital está publicado na Central de Seleção. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Serão aceitas as inscrições dos interessados em realizar parcerias até dezembro deste ano.

“O objetivo é dar publicidade às regras para realização de parcerias e oportunizar que o maior número possível de empresas participe. O IFMS está abrindo as portas para captação de novos parceiros, e as possibilidades são bem abrangentes, envolvem vários tipos de parcerias”, apontou o coordenador de Articulação e Integração, Jhonny Marchini.

A empresa interessada em realizar a parceria com o IFMS deverá formalizar sua intenção no Termo de Apoio com o tipo de ação a ser conveniada, as condições, duração e quais os serviços serão prestados.

A submissão não implica na aprovação imediata da parceria. A proposta será considerada válida após tramitação interna no IFMS, análise jurídica e formalização do Acordo de Cooperação Técnica assinado pelas partes.

Os detalhes e as condições da execução da parceria estarão em um plano de trabalho, previamente apreciado e aprovado pelas partes, que passará a integrar o Acordo.

Requisitos – Os parceiros demandantes que venham a formalizar parceria com o Instituto devem ser idôneos e apresentar regularidade fiscal e trabalhista, bem como documentos que comprovem sua habilitação jurídica.

As condições para a realização da parceria e a definição das responsabilidades de cada parte interessada serão ajustadas individualmente e em comum acordo entre as partes.

Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos com a Pró-Reitoria de Extensão, por meio da Coordenação de Articulação e Integração, pelo e-mail [email protected].

