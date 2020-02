Iêmen terá primeira grande troca de prisioneiros

As partes em conflito no Iêmen concordaram com a primeira troca de prisioneiros em larga escala desde o começo da guerra, em 2014, informaram neste domingo, 16, a ONU e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR). O número não foi citado no comunicado, mas o porta-voz dos houthis, Mohammed Salam, disse que eles libertariam 1,4 mil detidos, incluindo sauditas e sudaneses. (Com agências internacionais).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.