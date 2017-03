IEL vai às universidades de Campo Grande divulgar vagas de estágio

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está visitando as universidades de Campo Grande atrás de estagiários. A intenção é visitar as seis universidades até o dia 21 de março divulgando as vagas de estágio.

A primeira blitz foi realizada na Anhanguera da Avenida Gury Marques, na semana passada.

“Nossa intenção é divulgar o trabalho da instituição e as oportunidades de estágio disponíveis, além de cadastrar novos estudantes”, afirmou a técnica do IEL, Jackeline Pires Magalhães.

No momento, o IEL está com vagas abertas para os cursos superiores de Administração, Estética, área de TI, Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis, Letras ou Pedagogia e Direito, além de Ensino Médio.

Mais informações podem ser obtidas no site www.fiems.com.br/iel.

O IEL atende nesta segunda-feira (13) na Estácio de Sá, até às 21h. Na terça (14), quarta (15) e quinta-feira (16) cumpre agenda na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

E vai estar na Uniderp Agrárias no dia 20 e na Unigran Capital, no dia 21.

