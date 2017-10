IEL transfere para novembro o 1º workshop sobre potencialização da gestão de pessoas

Em decorrência de conflito de agenda, o IEL adiou para a primeira quinzena de novembro a realização do 1° Workshop Quantum Assessment e, portanto, os interessados ganham um prazo maior para inscrever pelos telefones (67) 3044-2119/2112 ou diretamente na sede do Instituto, que fica na Avenida Afonso Pena, 1.031, Bairro Amambaí. De acordo com a coordenadora de desenvolvimento de carreira e estágio do IEL, Rosângela Ramos, durante o workshop será apresentado o Método Quantum como ferramenta gerencial de assessment comportamental.

“O objetivo específico é motivar o autoconhecimento dos participantes, apontando detalhadamente suas características comportamentais e o que se espera delas e também contribuindo para o autodesenvolvimento e evolução pessoal”, pontuou Rosângela Ramos, acrescentando que se trata de uma ferramenta que está sendo utilizada com sucesso em processo de seleção de pessoal.

“Neste Workshop, iremos proporcionar aos profissionais um momento de reflexão sobre suas principais características comportamentais, seus pontos fortes, estilo de liderança, motivadores e aspectos de risco”, reforçou a coordenadora de desenvolvimento de carreira e estágio do IEL, destacando que, após confirmar a inscrição, o participante preenche o Método Quantum e durante o Workshop irá conhecer na prática o instrumento “Ferramenta Quantum”, sua aplicação e os tipos de resultados obtidos referente ao seu perfil.

“O nosso público alvo é composto por empresários, gestores, pessoas que ocupam cargo de liderança e também pessoas em busca de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional”, concluiu a coordenadora de desenvolvimento de carreira e estágio do IEL.

