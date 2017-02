IEL seleciona estagiários para a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo

O IEL promoveu a seleção de estudantes de nível superior para atuar como estagiários na Prefeitura de Ribas do Rio Pardo. O convênio foi firmado neste mês de fevereiro e, segundo o superintendente José Fernando Amaral, contempla também a realização de palestras sobre carreira e mercado de trabalho.

“Promovemos o primeiro processo seletivo no município e participaram jovens com idade mínima de 18 anos, matriculados no mínimo no 3º semestre e com frequência regular em cursos de educação superior”, informou José Amaral. Já a secretária municipal de Administração de Ribas do Rio Pardo, Roseli Codognatto, informou que o número de estagiários a ser contratado será definido de acordo com a necessidade do município.

“Nesse contexto, o IEL desempenha um papel de suma importância. Trata-se de uma empresa que trabalha com qualidade, agilidade e responsabilidade, que atende às nossas demandas e nos orienta com o que há de mais moderno na metodologia para a escolha dos estagiários”, frisou Roseli Codognatto.

Ela ressalta ainda que os estagiários contratados serão remunerados, conforme preconiza a Lei do Estágio, e que o município pretende contribuir ao máximo com o desenvolvimento dos estudantes. “Nosso papel é muito importante nessa fase da educação dos nossos jovens, que em breve farão parte da força de trabalho local”, comentou.

Segundo a técnica do IEL responsável pelo processo seletivo, Patrícia Scheffer, a seleção se deu por meio de triagem de currículos, entrevista em grupo, dinâmica de grupo e entrevistas, identificando habilidades, criatividade, desempenho nas tarefas em equipe, liderança e outras características pessoais dos candidatos. “Essas informações passam por uma análise relacionada com as qualidades pessoais e comportamentais desejáveis para a ocupação das vagas em questão, para, só então, obtermos um resultado”, pontuou.

Fernanda de Souza Bento, acadêmica do 3º semestre de Pedagogia, foi uma das estudantes selecionadas para estágio e vivencia a expectativa do contato direto com o mercado de trabalho. “Estou bastante ansiosa, sei que essa experiência será bastante positiva e muito importante para o meu aprendizado”, declarou.

De acordo com a coordenadora da área de desenvolvimento de carreira do IEL, Rosângela Ramos, esse tipo de visita está sendo realizada em vários municípios parceiros com a finalidade de ratificar os convênios e compromissos existentes entre as duas partes, e também ampliar o portfólio de clientes. “O IEL sempre manteve importantes parcerias com prefeituras e, com as novas gestões, estamos trabalhando para reafirmar os convênios existentes e firmar novas parcerias”, acrescentou.

